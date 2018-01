Lula diz que FHC deveria 'ficar quieto'

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta terça-feira, 26, as críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na segunda-feira, 25, chamou a presidente Dilma Rousseff de "ingrata". "Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso deveria, no mínimo, ficar quieto", respondeu Lula durante o lançamento do livro do jornalista Mino Carta, em uma livraria de São Paulo.

Para Lula, FHC deveria contribuir para que Dilma continue "governando bem" o País. "Acho que ele não deveria falar. O que ele deveria é contribuir para a Dilma continuar a governar o País bem, ou seja, deixa ela trabalhar. Ela sabe o que faz. Não é todo dia que o País elege uma mulher presidente", acrescentou o petista.

Sobre a possível candidatura do senador Lindbergh Faria (PT-RJ) à sucessão do governador Sérgio Cabral (PMDB), Lula desconversou. "Gente, como é que eu vou saber? Eu não acompanho nem a política do Estado de São Paulo. Eu, depois que deixei a presidência, parei de acompanhar a política", afirmou.