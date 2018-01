Lula diz que FHC deveria 'ficar quieto' O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta terça-feira as críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que nesta segunda (25) chamou a presidente Dilma Rousseff de "ingrata". "Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso deveria, no mínimo, ficar quieto", respondeu Lula durante o lançamento do livro do jornalista Mino Carta, em uma livraria de São Paulo.