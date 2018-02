Lula diz que falará com Dilma sobre compra de caças O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que não tomará decisão sozinho sobre a compra de caças para a Força Aérea Brasileira (FAB). Ele disse que pretende conversar sobre o assunto com a presidente eleita, Dilma Rousseff, e com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, o que deverá ocorrer nos próximos dias. "É uma decisão importante", afirmou. "É daquelas decisões que não posso tomar (sozinho) faltando um mês e meio para terminar meu mandato, porque é uma decisão de longo prazo."