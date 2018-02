Lula diz que está ciente das carências da FAB Na mensagem lida na cerimônia do Dia do Aviador, na Base Aérea de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está ciente das carências existentes na Força Aérea Brasileira e empenhado junto com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e com o Comandante da Aeronáutica, e Juniti Saito, a buscar soluções a curto, médio e longo prazo para o problema. Na quarta-feira da semana passada, o comandante da aeronáutica, em depoimento na Câmara, informou que 37% da frota aérea está inoperante. Segundo o presidente, na mensagem, todos os setores do governo estão trabalhando para se chegar a uma FAB "à altura da estatura política do País".