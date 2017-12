Lula diz que encerra reforma ministerial na próxima semana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou aos partidos aliados nesta quinta-feira, 15, durante a reunião do Conselho Político que a reforma ministerial será concluída na semana que vem. A informação foi confirmada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro (PTB-PE). Nesta sexta-feira, 16, devem tomar posse os ministros José Gomes Temporão, da Saúde, Tarso Genro, da Justiça, e Geddel Vieira Lima, da Integração Nacional. A posse do novo titular da Agricultura, Odílio Balbinotti, foi adiada para a próxima quinta-feira, 22. De acordo com o presidente do PMBD, deputado Michel Temer, no entanto, Lula confirmou Balbinotti como ministro da Agricultura. Havia dúvidas acerca da nomeação, pois o indicado é réu em processo que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) por falsidade ideológica. Ao sair da reunião desta quinta-feira, o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse que "tudo indica" que a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT) deve assumir o Ministério do Turismo. Possíveis mudanças De acordo com Berzoini, Lula continua buscando um empresário para ocupar o cargo de Luiz Fernando Furlan no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O presidente do PT não descartou a possibilidade de o presidente nomear o atual ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, para o posto. Porém, pouco antes, o líder do PDT na Câmara, deputado Miro Teixeira (RJ), que também participou da reunião, disse que Tarso, atual ministro das Relações Institucionais, havia confirmado Mares Guia como seu sucessor na pasta e o presidente do PDT, Carlos Lupi, como ministro da Previdência. Apesar das informações desencontradas, Mares Guia disse nesta quinta-feira que Lula é a única pessoa que pode decidir seu destino no segundo mandato. "A minha vontade é servir onde ajude mais o governo", afirmou o ministro. De acordo com Berzoini, a reunião entre Lula e os representantes dos partidos aliados terminou sem uma definição acerca do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele disse também que Paulo Vanucchi será mantido na Secretaria Especial de Direitos Humanos. Também nesta quinta-feira, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou que Lula está definindo a nova composição do Ministério "a seu tempo". Ela reiterou que a substituição do ministro Luiz Carlos Guedes Pinto, na pasta da Agricultura, só será oficializada na próxima semana. Resultados do encontro Por volta das 13 horas, o Conselho Político divulgou uma nota sobre o resultado do encontro. Segundo o documento, a constatação foi de que a base do governo está consolidada e atuará para votar projetos relevantes para o País, como aqueles previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A nota acrescenta que os líderes do governo e dos partidos da coalizão "vão buscar todas as formas de diálogo com a oposição para que o Poder Legislativo cumpra com uma pauta de interesse da Nação, baseada no crescimento do País e na distribuição de renda". A reunião do Conselho Político começou por volta das 11h30 desta quinta-feira e foi realizada na sala de audiências, ao lado do gabinete presidencial. Também participaram do encontro os líderes do governo no Congresso, Roseana Sarney (PMDB-MA), e no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). (Com informações da agência Reuters)