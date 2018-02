Lula diz que é preciso 'tirar os tucanos de São Paulo' Em evento do PT paulista que aconteceu na manhã deste sábado, 14, na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a luta por um governo petista no Estado de São Paulo. Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula aproveitou a ocasião para conclamar a militância petista a "tirar os tucanos" do governo de São Paulo.