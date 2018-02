Lula diz que é preciso preparar PAC de 2011 no início de 2010 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esclareceu nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que o governo tem que preparar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 2011 no início de 2010. Segundo ele, isso permitirá que o novo governo tenha recursos para o PAC colocados no orçamento. Para Lula, é importante que governadores e prefeitos comecem a definir suas propostas para o novo programa.