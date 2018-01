Lula diz que direita tentará culpar PT por tudo O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva previu nesta quinta-feira, no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, que o jogo político, daqui para a frente, será muito duro. "A direita vai tentar jogar nas nossas costas tudo o que der errado no mundo e caberá a nós demonstrar o contrário", comentou. Mais: para ele, setores conservadores aproveitarão o naufrágio argentino para espalhar que, se o PT ganhar a eleição, o Brasil embarcará na mesma crise do país vizinho. Numa referência direta à governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), única mulher no pelotão dos presidenciáveis, Lula não deixou por menos. "É bom lembrar que o Brasil era a Argentina em 1986 e 1987, quando o presidente era José Sarney, pai da governadora Roseana, e a inflação bateu os 80% ao mês", provocou. Na mesma linha, aconselhou os governantes de esquerda a partirem para o contra-ataque. "As relações internacionais independem da origem e da cor dos olhos do presidente", observou. Lula admitiu que o ex-presidente da Argentina, Fernando De la Rúa, teve o apoio de "grandes setores da esquerda" para sua eleição. E lamentou: "De la Rúa foi frustrante". De qualquer forma, o comando do PT avalia que a crise da Argentina foi provocada porque o governo manteve no comando da economia o ortodoxo Domingo Cavallo e seguiu à risca as orientações do Fundo Monetário Internacional (FMI). O pré-candidato petista lembrou que, na eleição de 1998, o então presidente argentino Carlos Menem também apelou para o terrorismo político. "Na época, ele veio ao Brasil e garantiu que, se eu vencesse, o Mercosul iria acabar", observou. "Só que, nos últimos dez anos, os quatro representantes do neoliberalismo saíram por corrupção: Fernando Collor, no Brasil; Carlos Menem, na Argentina; Alberto Fujimori, no Peru, e Carlos Salinas, no México." Questionado sobre o futuro dos partidos de esquerda, Lula disse ser "um otimista". "Há 15 anos, em quase todos os países da América Latina vários desses partidos estavam na luta armada. Hoje, participam da vida democrática", afirmou. Para Lula, a defesa da paz ganha significado mais importante nesta segunda edição do Fórum Social Mundial, por causa dos atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos. "Não existe na história nenhum ato de terrorismo que tenha ajudado a esquerda: ao contrário, muitas vezes ajuda a direita". Mais uma vez, Lula pregou que os países ricos, como os Estados Unidos, auxiliem os mais pobres e insistiu na renegociação da dívida externa. "Acredito que o mundo inteiro será sensível para permitir que nenhuma criança morra de fome por conta do pagamento da dívida", argumentou. E concluiu, em tom de apelo para os integrantes do Fórum Econômico Mundial: "Espero que todos sejam solidários para que parte da dívida que os países têm de pagar seja investida no combate à pobreza." Sobre os Fórum Econômico Mundial Lula atacou: "lá no Fórum Econômico Mundial eles estão discutindo como acumular mais a riqueza enquanto nós, no Fórum Social, debatemos como distribuir melhor essa mesma riqueza", afirmou. Lula foi além: disse que a nata do neoliberalismo mudou o Fórum Econômico para Nova York porque as cercas de arame farpado que protegiam a reunião em Davos, na Suíça, eram a prova do desdém dos poderosos em relação à pobreza. "Eles sabem que parte da violência reinante no mundo, hoje, deve-se à insensibilidade dos homens que dirigem a economia mundial", atacou o presidenciável. Artigo 222 Lula também comentou a aprovação no Congresso da lei que permite que o capital estrangeiro detenha até 30% de participação nas empresas de comunicação no Brasil. Segundo Lula o Projeto de Lei foi apenas uma maneira de legalizar uma situação que já estava ocorrendo. "Todos os canais de televisão no Brasil devem muito, e em dólar", disse, ao responder uma pergunta de um jornalista francês sobre a defesa da cultura brasileira. "Essa é uma situação estranha quando se fala em defesa de nossa cultura", considerou. Ele defendeu a preservação da lei que obriga que, pelo menos 60% da programação, seja nacional. E completou: "Se um país não defende sua cultura, perderá sua identidade e nós não queremos isso."