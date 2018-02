Lula diz que dinheiro do pré-sal será usado para reduzir miséria O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quinta-feira que o dinheiro obtido com a exploração do petróleo localizado na camada pré-sal será investido na educação e para reduzir a miséria do país. Descoberta pela Petrobras e parceiros em 2007, a chamada área pré-sal se estende por 800 quilômetros do Espírito Santo a Santa Catarina e pode contar bilhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural). Uma comissão interministerial estuda o destino que será dado ao produto. "Nós temos que usar esse petróleo para resolver um problema crônico de investimento na educação e para tirar esse atraso, e vamos usar parte desse dinheiro para resolver o problema dos miseráveis desse país, das pessoas que ainda não conquistaram cidadania", declarou o presidente em discurso durante a cerimônia do 20o aniversário da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). O presidente Lula voltou também a dizer que o petróleo descoberto será do povo brasileiro. "Esse petróleo não é da Petrobras, do Lula e de nenhum estado. É de 190 milhões de brasileiros", complementou. (Reportagem de Fernando Exman)