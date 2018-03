Lula diz que Dilma não permitirá volta da inflação

Ao chegar para uma palestra no encerramento do Terceiro Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia (Falp), ele afirmou ainda que Dilma "é muito responsável" e acrescentou: "Nesse País não se brinca com responsabilidade fiscal, não se gasta mais do que se ganha, esse País aprendeu a fazer bem isso e é isso que vai dar solidez necessária para que o Brasil tenha um futuro cada vez melhor e que daqui a alguns anos seja a quinta economia mundial".

Questionado sobre a possibilidade de voltar à presidência, diante das boas perspectivas que traçou, Lula disse apenas "não".