Lula diz que Dilma está certa ao apurar denúncias O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou as novas denúncias de irregularidades em contratos no Ministério do Turismo, durante visita ao Recife (PE). Os três contratos considerados suspeitos são do Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH), no valor de R$ 52 milhões.