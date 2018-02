Lula diz que Dilma ajudou a construir sua popularidade Na tentativa de obter dividendos eleitorais para a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, nas eleições de outubro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está procurando vincular seu elevado índice de popularidade - a taxa de aprovação de sua gestão oscila na faixa dos 70% de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto - à ex-ministra da Casa Civil. "Não é uma questão de transferência de popularidade, já que ela (Dilma) ajudou, e muito, a construir essa popularidade, pela sua dedicação, pelo seu trabalho e pelo seu compromisso com esse projeto que está transformando o Brasil", afirmou o presidente, em entrevista concedida ao jornal Correio do Estado, do Mato Grosso do Sul.