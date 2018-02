Lula diz que denúncias nos Transportes têm de ser investigadas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro nesta sexta-feira, 15, que aprovou a substituição de Alfredo Nascimento no Ministério dos Transportes pelo secretário executivo Paulo Sérgio Passos. "É importante lembrar que o ministro dos Transportes do ano passado era o companheiro que assumiu agora e que entrou em março de 2004", disse Lula, após participar de congresso da União Geral dos Trabalhadores (UGT) na capital paulista. Ele também afirmou que denúncias devem ser investigadas. "Na medida em que tem uma denúncia, não importa de quando foi a denúncia. O que importa é que elas (as pessoas envolvidas) sejam investigadas porque, se a pessoa for inocente, terão de publicar que ela é inocente. Se forem culpadas, pagarão por isso."

Nota oficial divulgada nesta quinta à imprensa informou que o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, decidiu afastar temporariamente do cargo o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), José Henrique Sadok de Sá. Informou ainda que foi constituída uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos noticiados na edição desta quinta do jornal O Estado de S. Paulo. A matéria cita que mulher de diretor do Dnit já ganhou R$ 18 milhões em obras, em valores relativos a projetos em rodovias federais entre 2006 e 2011.