Lula diz que DEM é 'oportunista' ao usar sua imagem O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, na segunda vez que vem a São Paulo para apoiar candidatos do PT às eleições municipais, que o Democratas é um partido "oportunista", uma vez que utiliza sua imagem nas campanhas eleitorais nos municípios brasileiros e ao mesmo tempo "xinga" o presidente. "Vocês não sabem o que está acontecendo no Brasil. Eu viajo o Brasil inteiro. Até o pessoal do DEM está com fotografia minha", afirmou Lula. "Ou seja, de dia me xingam na Câmara, me xingam no Senado, e de noite distribuem santinhos do Lula nas ruas das cidades", acrescentou. Lula afirmou ainda que os adversários políticos não têm "lado". "Vocês vejam até onde chegou a hipocrisia. Eles não têm lado, porque são oportunistas. E nós temos lado. Está aqui o nosso lado. Nós temos cara, temos rosto e nós nos apresentamos como nós somos", disse. Conforme o presidente, os adversários de Marta Suplicy, candidata à Prefeitura da cidade pelo partido, "copiam" suas propostas e depois dizem que as idéias são deles. "Depois que a Marta fala, outros candidatos copiam tudo o que ela falou e vão retratando todas as propostas dela como se fossem deles", criticou Lula, durante comício na zona norte de São Paulo.