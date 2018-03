Lula diz que decisão sobre caças vai cumprir calendário

"Estamos numa fase em que o ministro Jobim (ministro da Defesa, Nelson Jobim) está consultando as secretarias do próprio ministério da Defesa sobre estudo feito pela Aeronáutica. Depois disso, vai chegar às minhas mãos. Nós vamos analisar as propostas e aí eu vou tomar a decisão no momento adequado", disse o presidente.

Segundo Lula, este é um ano atípico, um ano eleitoral, e por isso é preciso "ter cuidado necessário". "Uma coisa dessa envergadura não pode ficar à mercê da especulação política. Então, é preciso ter muito cuidado, muito bom senso", disse, acrescentando que o governo quer conversar com todos os setores da sociedade.

"O ministro Jobim já tem autorização para conversar e, depois, nós vamos tomar a decisão, sem nenhum nervosismo, sem nenhum trauma". Lula ainda acrescentou que a questão da compra dos caças custa muito dinheiro e que não vai ser pago no seu governo. "Por isso, tenho de ter mais cuidado e responsabilidade".

Lobby

Durante almoço no Palácio do Itamaraty, o rei da Suécia Carl Gustaf aproveitou para reforçar o lobby da empresa sueca Saab, que é uma das interessadas em vender ao Brasil o caça Gripen. Ele disse que Brasil e Suécia têm capacidade de parcerias de alta tecnologia e inovação, especialmente na área de aeronáutica.

"Obviamente, o rei da Suécia faz o que fazem todas as pessoas que eu encontro. Eu vou encontrar o Medvedev (presidente da Rússia, Dmitri Medvedev), daqui a alguns dias, no encontro dos Brics, e o Medvedev vai me falar dos aviões russos. Eu vou encontrar daqui a pouco com o Obama (presidente dos Estados Unidos, Barack Obama) para discutir a questão nuclear, e ele vai falar do negócio dos aviões americanos. Eu vou encontrar com o Sarkozy (presidente da França, Nicola Sarkozy) e ele vai falar dos aviões. Cada um vai falando, a gente vai aprendendo. Quem sabe os preços vão caindo e quem sabe as coisas vão melhorando", disse o presidente Lula, em entrevista após o encontro com o rei da Suécia, no Itamaraty.

Lula acrescentou que o Brasil quer ter tecnologia e fabricar o avião no País. "Queremos que o Brasil seja inclusive, num futuro bem próximo, exportador desses aviões", completou. Questionado se o Brasil já tinha tomado uma decisão sobre qual caça será comprado, Lula disse: "Não, ainda não. Ainda não chegaram para mim os estudos definitivos. Então, depois de ouvir o conselho de Defesa, aí vou tomar a decisão".