Lula diz que "Davos" terá inveja do Fórum Social O presidente de honra do PT e pré-candidato do partido à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na tarde desta quinta-feira em Porto Alegre que a mobilização pela paz e igualdade social que marcará a segunda edição do Fórum Social Mundial (FSM) vai causar inveja aos participantes do Fórum Econômico Mundial de Davos, que este ano reúne lideranças políticas e empresariais em Nova York, e que está sendo realizado paralelamente ao evento da capital gaúcha. Ao contrário do Fórum Econômico Mundial, o Fórum Social Mundial é realizado com a maior abertura possível, "sem distinção ideológica ou de classe e discutindo caminhos para que a humanidade possa viver dignamente", disse Lula. Segurança Ao falar sobre um dos principais itens em pauta hoje no País, a segurança, Lula disse que após o carnaval o Partido dos Trabalhadores irá encaminhar a todos os segmentos do governo uma proposta sobre Segurança Pública. "Pela primeira vez o País terá uma proposta sobre Segurança que definirá o papel de cada instituição e proporá medidas concretas", disse. Lula criticou o fato de o governo federal ter falado muito sobre o assunto e não fazer nada a respeito dessa questão: "O governo já definiu suas prioridades e não inclui nada sobre segurança."