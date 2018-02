Lula diz que choque de gestão é contratar mais servidores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta segunda-feira, 1, a expansão do serviço público. Para o presidente, é preciso investir na contratação de novos funcionários capacitados e na remuneração adequada do funcionalismo para melhorar os serviços prestados pelo governo aos brasileiros. Veja também: Enquete: você concorda com Lula? Em discurso, na solenidade de inauguração Centro de Produção de Antígenos Virais de Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na zona norte do Rio, Lula se queixou de a criação da Secretaria de Ações de Longo Prazo, liderada pelo ministro Roberto Mangabeira Unger, não ter sido aprovada pelo Senado. Ele cobrou do Congresso essa responsabilidade. Para o presidente, choque de gestão é contratar mais gente, ter mais pessoas qualificadas trabalhando. "É preciso parar com essa mania de que todo servidor público é marajá", disse o presidente. Segundo Lula, além dos cerca de 80 cargos da Secretaria, o governo tem tido dificuldade para contratar professores para novas escolas técnicas e universidades. Lula visitou a nova unidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos) e comemorou a meta de nacionalizar a produção da vacina tríplice viral (contra sarampo, rubéola e caxumba) até 2010. Ao lado do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), Lula cobrou de governadores e prefeitos o investimento em Saúde e defendeu a regulamentação da chamada emenda 29, que estabelece a obrigatoriedade de destinação para a Saúde de um percentual mínimo de recursos orçamentários. "Quando dá certo, o mérito é do prefeito e do governador, mas quando dá errado, cai tudo nas costas do ministro da Saúde".