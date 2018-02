Lula diz que Brasil vive o melhor momento em 40 anos O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje em discurso, em Santo André (SP), que o Brasil vive hoje o melhor momento dos últimos 40 anos. Ele comemorou a criação de 1,6 milhão de empregos de janeiro a julho deste ano e 10 milhões de postos de trabalho ao longo de seu mandato. "Agora, disse, o desafio é permitir que a economia continue crescendo sem a volta da inflação". Lula afirmou que a inflação é a pior coisa para o trabalhador e lembrou de seus tempos de metalúrgico quando a inflação era de 40% ao mês e ele tinha que "fazer estoque de comida embaixo da cama". Em relação à alta de preços das commodities no mercado internacional, o presidente destacou como positivo o aumento do consumo na China e na India, "que abrem oportunidade para o Brasil, que têm as melhores condições do mundo para produzir alimentos". Em seu discurso, Lula afirmou que o Brasil vive uma situação mágica, ao comentar a descoberta, pela Petrobras, de petróleo na camada do pré-sal da costa brasileira. Ele comemorou o fato de o Brasil ter atingido a auto-suficiência em petróleo 53 anos após a criação da Petrobras. "Deus cuida de todos países, mas parece que revolveu morar no Brasil". disse. Na opinião do presidente, o Brasil tem tecnologia para explorar petróleo a 7 mil metros de profundidade. Em relação às discussões entre os governadores sobre a distribuição de royalties, o presidente disse que "o petróleo não é de nenhum Estado, já que as reservas estão a 300 quilômetros da costa. Ele reafirmou que irá utilizar os recursos para realizar dois compromissos, que são acabar com a pobreza e investir em educação.