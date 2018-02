Lula diz que Brasil não pode pagar pela crise dos EUA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira que o Brasil e outros países que "encontraram o caminho do crescimento" não podem pagar pela "irresponsabilidade" da crise econômica dos Estados Unidos. "Os países da América Latina e outros países da África passaram praticamente 30 anos sem crescer e agora encontraram o caminho do crescimento. Não é possível que pessoas que não têm nenhuma casa nos Estados Unidos e não fizeram nenhuma hipoteca paguem a crise da irresponsabilidade de alguns que resolveram ganhar dinheiro fácil como se estivessem apostando num cassino", disse Lula a jornalistas antes da posse do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Lula cobrou dos EUA a administração da crise. "Tenho dito publicamente que os Estados Unidos precisam assumir a responsabilidade de evitar que essa crise se alastre e possa criar uma crise mundial." Durante a curta entrevista, Lula disse que está acompanhando a situação nos EUA, mas que está tranquilo e não vê ameaça ao Brasil. "Obviamente que temos que estar com os dois olhos muito abertos para saber o que vai acontecer na economia americana e consequentemente na economia mundial", comentou Lula. "Tive uma conversa com o ministro da Fazenda e vou ter uma nova conversa com o ministro e com o presidente do Banco Central e nós não temos nenhuma razão para não estarmos tranquilos." A forte queda nos mercados nesta segunda-feira não preocupou o presidente, que a atribuiu a uma reação momentânea. "Por enquanto nós estamos certos de que essa crise talvez seja alguma frustração pelo anúncio do pacote do (George W.) Bush, que não contentou nem os americanos", disse Lula, acrescentando que, "se for necessário, vamos tomar a medida que a situação exigir". Assim como o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, Lula insistiu que o país está preparado para enfrentar turbulências externas. "O Brasil nunca teve a solidez que tem hoje e estamos com uma certa reserva e acho que nós não seremos atingidos." (Texto de Mair Pena Neto; Edição de Alexandre Caverni)