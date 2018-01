Lula diz que assumiu o governo com economia ´desarranjada´ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neta terça-feira que ao assumir o poder pegou a economia "desarranjada" e que os próprios amigos economistas do PT achavam que o Brasil estava quebrado. Em discurso de cerca de 20 minutos na I Conferência Nacional de Economia Solidária, em Brasília, Lula disse que conseguiu "arrumar a casa" e que nem os críticos conseguiram entender como ele fez isso. "O Brasil não depende mais do FMI, do sorriso do presidente americano e do sorriso de ninguém. O Brasil só depende de nós", afirmou. No discurso de improviso, Lula destacou como ações do governo, os pagamentos das dívidas com o FMI e com o Clube de Paris. O presidente ressaltou que o governo cumpriu e continuará cumprindo compromissos internacionais firmados no governo anterior. "Quando a gente casa com a viúva tem de herdar os filhos também. A gente não pode só querer ficar com a mulher e não ficar com os filhos, ou a mulher ficar com o marido e não com os filhos", disse. "A gente tem de casar com o conjunto das alegrias e dos problemas também", completou. Na solenidade, o presidente da Cooperativa Geral COOP, Miro Nobre Barrios, defendeu em discurso a reeleição de Lula à Presidência da República."O senhor pode contar com essa grande parcela de pessoas, na reeleição", disse Barrios.