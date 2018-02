Lula diz não se lembrar de obra de infraestrutura de FHC O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que os governos dele e da presidente Dilma Rousseff fizeram "mais do que muitos dos que hoje nos criticam". Em evento de lançamento em Brasília do site "O Brasil da Mudança", do Instituto Lula, o ex-presidente fez questão de afirmar que o "futuro" já começou no governo da presidenta Dilma Rousseff. "Conseguimos fazer em 12 anos o que eles não conseguiram em um século", afirmou.