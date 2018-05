Lula diz já ter convicção sobre regras para pré-sal

"Estou preocupado em saber o que vai fazer com o recurso público. Porque daqui a pouco você está carimbando dinheiro para todo mundo e você termina não fazendo nada se você não focar aquilo que é uma coisa importante para o País. Quando chega para votar, todo mundo quer vender facilidade. Não é assim que funciona", disse o presidente.

Lula participou pela manhã da cerimônia de inauguração do Gasoduto Rio de Janeiro-Belo Horizonte II (Gasbel II), em Queluzito, Minas Gerais. Em entrevista após o evento, o presidente disse que tem alertado os deputados da base aliada de que o tema da divisão dos royalties não deveria ser discutido no período eleitoral. "Porque aí a razão não existe. Existe a paixão, existe a promessa do dinheiro fácil. As pessoas deixam de dizer as coisas com racionalidade", destacou.

Ao observar que o projeto está chegando "nos finalmentes", ele salientou que irá se manifestar somente "nos autos do processo". "Um dia chega na minha mesa. Quando chegar na minha mesa, eu chamo as pessoas que têm que dar parecer. A Fazenda, a Previdência, o Planejamento. Se o parecer deles for de acordo com o meu, muito bem. Se eles quiserem vetar e eu não quiser, eu não veto. Estou muito tranquilo para tomar essas decisões."