Lula diz estar confiante sobre tratamento contra câncer

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, 11/12, estar confiante em relação a bons resultados do tratamento contra o câncer de laringe, informou nota divulgada pela assessoria de imprensa.

Estão previstos para amanhã novos exames no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O ex-presidente deverá ser submetido a exames de laringoscopia e tomografia para verificar se o tumor regrediu.

A equipe médica pretende realizar ainda, para confirmar o diagnóstico, um PET Scan, procedimento que serve para detecção precoce de tumores ou novos focos. O resultado da bateria de exames ajudará a equipe médica a definir os próximos passos do tratamento.

De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Lula, o ex-presidente compareceu neste domingo à final do Torneio TouchDown de futebol americano, que ocorreu no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo.