Lula diz esperar que petistas fiquem no semiaberto O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 18, esperar que os réus do mensalão que tiveram a prisão decretada na sexta-feira, 15, feriado do Dia da Proclamação da República, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, muitos dos quais militaram ao lado dele no PT, como o ex-deputado José Dirceu (PT-SP), o ex-presidente nacional do partido José Genoino e o ex-tesoureiro da legenda Delúbio Soares, possam ir para o regime semiaberto. "Estou aguardando que a lei seja cumprida e, quem sabe, eles vão para o regime semiaberto", disse Lula, ao ser perguntado se visitaria os réus.