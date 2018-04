Lula diz esperar Alencar no Planalto 'nos próximos dias' O vice-presidente José Alencar mostra uma "disposição imensa" para voltar a trabalhar, afirmou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa semanal de rádio "Café com o Presidente". "Eu estou convencido que, nos próximos dias, nós teremos ele (Alencar) no Palácio do Planalto", disse Lula, que conversou por telefone com o vice no sábado. Alencar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para a retirada de tumores na região do abdome. Segundo boletim médico divulgado ontem, Alencar pode deixar a UTI hoje. O presidente voltou a defender um pacto federativo para promover a igualdade social entre as regiões do País. Lula citou a reunião que teve na última semana com governadores da Região Nordeste e da Amazônia Legal para discutir os índices de analfabetismo e mortalidade infantil, que apresentam média superior às do Sul e Sudeste. "Eu cheguei à conclusão de que, para resolver esse problema, é preciso haver um pacto com os governadores, com os prefeitos. Se todos nós trabalharmos nesses últimos dois anos, nós poderemos entregar o Brasil com um índice bem menor de mortalidade infantil e de analfabetismo." De acordo com ele, a união entre governo federal, Estados e municípios poderá ajudar também nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e na criação de empregos. "É preciso que cada prefeito e cada governador faça com que elas andem mais rápido, faça com que elas tenham os investimentos que precisam ter, porque é nesse ano de 2009 que nós precisamos fazer um esforço muito grande para gerar empregos. Porque é assim que a gente vai fazer com que a parte mais empobrecida do Brasil possa se igualar à parte mais rica."