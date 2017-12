Lula diz ao PP que não apresentará equipe este ano O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quarta-feira, em encontro com a bancada do PP, no Palácio do Planalto, que não pretende apresentar novos nomes da sua equipe neste ano, segundo assessores da reunião. "Ninguém pergunta ao Abel (o técnico de futebol), que foi campeão com o Internacional (o clube gaúcho), se ele vai mudar a equipe. Eu estou com 66% de aprovação, ganhei com 61% e como vou trocar o time?", disse o presidente, segundo relato dos participantes do encontro. Durante o encontro com o PP, Lula anunciou o adiamento do pacote com medidas para acelerar o crescimento econômico. Ele disse que não quer fazer as coisas "açodadas", mas "pensadas". "Olha, tá tudo pronto. Vou anunciar depois o pacote. Agora, o pessoal só pensa em Natal e Ano Novo", afirmou o presidente. No encontro, com a presença do ex-prefeito de São Paulo e deputado eleito Paulo Maluf, Lula disse que não discrimina ninguém e ressaltou a importância da formação de uma coalizão de governo. "Um governo de coalizão não discrimina ninguém. É uma experiência nova. O País nunca viveu isso", comentou.