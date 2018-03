Lula diz a Anan que houve 'melhoras' no diálogo com G8 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou hoje por 15 minutos com o ex-secretário geral das Organizações das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan, por telefone, e lhe disse que houve "melhoras" na relação entre os países ricos e os emergentes, em um relato sucinto do encontro no Japão do grupo G8, que reúne os países desenvolvidos e a Rússia. O ex-secretário geral da ONU está em São Paulo para uma palestra a empresários. O presidente Lula também informou o ex-secretário da ONU das pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 17 países africanos para a produção de alimentos. Anan saudou a iniciativa, informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.