Lula divulgará programas sociais ao deixar a Presidência

"Quando eu deixar a Presidência, eu tenho que aproveitar o acúmulo dos acertos que nós tivemos em política social no Brasil", disse. O presidente explicou que não pretende impor a "cartilha" brasileira aos países sul-americanos, mas adaptar o modelo adotado no País à realidade local.

Lula considerou a viagem pelo continente africano como resultado de uma "dívida histórica" que o Brasil deve quitar com a África. "O Brasil é o segundo país negro do mundo, só a Nigéria tem mais população negra do que nós." O presidente destacou que, por esse motivo, o País tem um compromisso com o continente que deve ser pago "com solidariedade, gestos políticos e com ajuda."

Projetos

Entre as iniciativas do Brasil na África, Lula destacou o projeto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que há três anos estuda a perspectiva de produção em solo africano. O presidente ressaltou ainda o fortalecimento das relações comerciais do País com a África nos últimos oito anos. "De 2002 a 2010, tínhamos uma balança comercial de US$ 5 bilhões com a África. Passamos a ter agora US$ 26 bilhões", afirmou.

Perguntado, o presidente elogiou o interesse de empresários brasileiros no continente e defendeu investimentos do País na área de infraestrutura. De acordo com Lula, chegou a hora de o Brasil dar prioridade à África.