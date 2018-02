Lula: disputa em SP é a mais importante

"Nós temos a chance de disputar eleições em muitos Estados importantes e eu diria que a mais importante de todas, depois da presidente Dilma, é a de São Paulo, e é por isso que nós estamos com vontade de ganhar as eleições de São Paulo", disse, ao chegar ao Diretório Municipal em São Bernardo do Campo (SP) para votar no Processo de Eleição Direta (PED) do partido. "Eu estou convencido de que a eleição de 2014 será histórica para o PT", afirmou.

Em meio a militantes e jornalistas que se aglomeraram na entrada do diretório, Lula disse que a eleição interna que está sendo realizada hoje mostra a força do PT. "Poucos partidos do Brasil conseguem, em um dia de verão, num calor extraordinário - porque todo mundo preferia estar na praia -, fazer uma eleição em que as pessoas disputam com tanto carinho e tanta vontade", elogiou. (- wladimir.dandrade@estadao.com)