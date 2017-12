Lula discutirá reforma ministerial com PMDB, diz Tarso O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, disse nesta sexta-feira que a conversa sobre reforma ministerial que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá na próxima semana não será apenas com o presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), e sim com toda a cúpula do partido. Segundo Tarso, o encontro deverá ocorrer na terça-feira ou na quarta-feira, no Palácio do Planalto. Questionado sobre a possibilidade de Lula interferir na disputa entre Temer e o ex-ministro Nelson Jobim no comando do PMDB, Tarso Genro disse que isso não vai acontecer. "O presidente não vai interferir nessa disputa". O processo de renovação da direção do PMDB está previsto para março. Lula está neste momento no hotel Bahia Othon Palace, onde vai lançar daqui a pouco a campanha "Unidos contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Entre para Este Bloco". É uma campanha que foi planejada para enfrentar o problema durante o carnaval. No mesmo hotel serão realizadas a festa de comemoração dos 27 anos do PT, nesta sexta à noite, e a reunião do Diretório Nacional do partido, no sábado.