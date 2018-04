Lula discutirá edição de MPs com Temer e Sarney O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá hoje à tarde os presidentes da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Entre os temas em discussão, segundo assessores da Câmara, estão o ritmo de trabalho das duas Casas e a edição de medidas provisórias (MPs). Hoje pela manhã, Lula reúne o grupo de coordenação política, integrado por ministros e o vice-presidente da República. Ao meio-dia, o presidente despachará com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e receberá, em audiências separadas, o presidente da Corporação Andina de Fomento (CAF), Enrique García Rodriguez, e o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), Jacques Diouf. No final da tarde, Lula participará da abertura do seminário "Mais Mulheres no Poder: Uma questão da Democracia", no Memorial JK, em Brasília.