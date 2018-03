Lula discutirá ainda nesta 2ª eleição no Senado com Sarney

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para esta segunda-feira, 19, uma reunião com o senador José Sarney (PMDB-AP), para discutir a eleição da presidência do Senado, que ocorrerá no dia 2 de fevereiro. Pela manhã, Lula conversou com o senador petista Tião Viana (AC), que não abre mão da disputa. A expectativa de senadores aliados ao Planalto é de que o presidente se mantenha na neutralidade. Se isso acontecer, Tião Viana será favorecido, uma vez que Sarney só aceita voltar à presidência do Senado na condição de candidato de consenso. Além do petista, o atual presidente da Casa, o senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), diz que não vai desistir da disputa. Os dois afirmam ter o apoio de seus partidos e das demais legendas governistas, além da maioria dos 26 votos do DEM e do PSDB.