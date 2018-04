Lula discute urna biométrica com Ayres Britto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Ayres Britto. O tema da audiência, segundo assessores do Tribunal, é a urna biométrica, que reconhece o eleitor pela digital.