Lula discute nomeação de Lobão com PMDB no Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se na noite de hoje, no Palácio do Planalto, com a cúpula do PMDB. Entre outros assuntos, a reunião tratará da possibilidade nomeação do senador Edison Lobão (PMDB-MA) para o cargo de ministro de Minas e Energia, por indicação do senador José Sarney (PMDB-AP).