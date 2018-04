Lula discute investimento contra aids em Moçambique

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na madrugada desta quinta-feira, 16, a Maputo, capital de Moçambique, e iniciou reunião com o presidente moçambicano, Armando Ermílio Guebuza. Lula está no país para tratar da doação de US$ 10 milhões pelo governo brasileiro para a construção de uma fábrica de medicamentos contra a aids em Moçambique e para inaugurar em Maputo um escritório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Durante a reunião, Lula reclamou da diplomacia brasileira por causa de atraso no projeto de construção da fábrica de remédios contra aids em Maputo. O presidente brasileiro afirmou que projetos já aprovados "demoram muito para acontecer", e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, respondeu argumentando que o atraso se deveu ao fato de ter sido feito antes um "sério" estudo de viabilidade da obra. Aos jornalistas que cobrem a visita de Lula foi permitido ouvir a reprodução da conversa entre os dois presidentes e suas equipes. "Sei que o Celso (Amorim) fica se remoendo de raiva, mas eu sinto que as coisas de que tratamos e aprovamos demoram muito para acontecer. Em relação a essa fábrica: eu vim aqui em 2003, fizemos um ato já faz cinco anos." O chanceler brasileiro respondeu: "Desculpa, presidente, sem querer me defender, mas é que foi feito um estudo de viabilidade sério." Lula acrescentou: "É que o mandato do presidente (de Moçambique) tem cinco anos. No tempo em que você tinha os faraós, os imperadores, as coisas aconteciam. Essa é uma inquietação que eu tenho. Não estranhe não, porque eu me queixo em todo lugar." Foi a vez do presidente de Moçambique endossar a queixa do brasileiro: "Eu concordo. A impaciência é própria daqueles que estão preocupados com os resultados concretos", afirmou Guebuza. O presidente brasileiro participa de cerimônia na Praça de Heróis Moçambicanos e depois terá encontro com Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Após encontro com empresários previsto para as 17h30 (horário local), Lula encerra a visita a Moçambique com um jantar que será oferecido pelo presidente Guebuza. Acompanham o presidente Lula na visita os ministros José Gomes Temporão (Saúde), Miguel Jorge (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Celso Amorim (Relações Exteriores). Ainda hoje, Lula terá um encontro com Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que mora em Moçambique. Haverá encontros também entre empresários brasileiros moçambicanos para tratar do comércio bilateral. Texto ampliado às 10h23 para acréscimo de informações.