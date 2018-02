Lula discute CPMF com Conselho Político amanhã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para amanhã, às 12h, uma reunião do Conselho Político para discutir a emenda que prorroga a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O conselho é formado por presidentes e líderes partidários aliados. A expectativa é de que o ministro Guido Mantega já participe desse encontro para adiantar que tipo de negociação o governo pode fazer em torno da emenda que tramita no Senado. Hoje na reunião de líderes governistas com o líder do governo no senado, Romero Jucá (PMDB-RR), todos insistiram na necessidade de reduzir a carga tributária. Umas das propostas de Jucá é reduzir a alíquota da CPMF gradualmente para que, em 2010, chegue a 0,30%. Atualmente, ela está em 0,38%.