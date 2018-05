Lula discute com o jurídico sobre minirreforma eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se na manhã desta terça-feira com o jurídico da Presidência para analisar a proposta da minirreforma eleitoral, aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente pretende sancionar a lei antes de embarcar para a Dinamarca, o que ocorrerá hoje à noite. A minirreforma tem que ser sancionada até o dia 2 de outubro para que possa entrar em vigor nas próximas eleições.

Foram encaminhados pedidos de vetos de dispositivos que tratam do voto impresso e do voto em trânsito, inclusive do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Ayres Britto. Às 15h30, Lula vai se reunir com o grupo de coordenação política, quando também deverá tratar do assunto. Às 17 horas ele embarcará para o Rio de Janeiro; às 20 horas jantará com o Comitê Executivo da Fifa e às 22h15 embarcará para Copenhague.