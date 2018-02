Lula: Dilma teve coragem de falar na ONU

Lula afirmou ainda que o Brasil não precisa mais pedir licença para tomar qualquer decisão ou mesmo negociar com outros países não aliados aos americanos. "Desde quando nós precisamos pedir licença para tomar decisão, para conversar, negociar? O mundo tem de entender que acabou o momento histórico que nesse país predominava o complexo de vira-latas".

O ex-presidente criticou ainda as cobranças internacionais aos programas de aquisição de alimentos de pequenos agricultores pelo governo federal, insinuando que a ação possa ser encarada como subsídio agrícola. "O governo americano questiona até mesmo o programa que estabelecem fundos para merenda. É um momento de insanidade afirmar que a presidente está dando subsídios aos agricultores pequenos".

Sobre o apoio a Emídio, Lula exaltou o fato de ele ser ex-prefeito de Osasco e de não ter nenhum cargo executivo ou legislativo no momento. "No PT está acabando a história de quem só tem importância é deputado, prefeito, presidente. Para ser presidente do partido é preciso alguém com a sua experiência política".

O ex-presidente elogiou ainda o atual presidente estadual do PT, deputado Edinho Silva, o qual, segundo Lula, "foi o que mais se dedicou à organização, sem excluir ninguém", concluiu.