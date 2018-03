Lula: Dilma está preparada para ser a 1ª presidente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em entrevista à Associated Press, a pré-candidata do PT a sua sucessão, a ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff, das acusações de que ela poderia levar o maior país da América Latina para a esquerda e elevar o controle do Estado sobre a economia.