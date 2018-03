Lula, Dilma e Serra vivem clima de 'harmonia' em SP Após dias de troca de insultos entre lideranças do PT e do PSDB, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sentou-se hoje entre a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), ambos pré-candidatos à sucessão presidencial, em solenidade de inauguração do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CBTE), em Campinas.