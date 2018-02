Lula: diálogo responsável é 'traço marcante' do governo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em sua mensagem ao Congresso Nacional, na abertura do ano legislativo, que o instrumento fundamental de fortalecimento da democracia para garantir os avanços até agora alcançados tem sido o diálogo "responsável e qualificado" com todos os segmentos da sociedade civil. "Este é um dos traços mais marcantes e inovadores do nosso governo, que sempre faço questão de destacar", afirmou o presidente em sua mensagem. Ele destacou, nesse processo de interlocução com a sociedade, o fortalecimento de alguns conselhos, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e a criação de outros, como o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Nacional da Juventude. Em relação a integração com outros países, o presidente destacou que o Mercosul constitui o mais importante alicerce do projeto de integração regional. "Um projeto que vem avançando não só em termos comerciais, mas também nos níveis político e sociocultural", lembrou. Ele destacou ainda a intensificação das relações com os países africanos e asiáticos, e com parceiros mais tradicionais, como os Estados Unidos e a União Européia. Lido pelo deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), Osmar Serraglio, o texto do presidente destacou os resultados econômicos obtidos pelo País em 2007. Lula avalia que o crescimento em 2008 será semelhante ao de 2007. "A economia brasileira certamente cresceu mais de 5% no ano passado, com baixa inflação, e, neste ano, continuará crescendo em ritmo semelhante porque os seus fundamentos estão sólidos e ganharam a confiança de todos, tanto interna como externamente", disse o presidente.