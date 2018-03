Lula deve visitar José Alencar hoje no Sírio-Libanês O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar neste domingo o vice-presidente da República, José Alencar, que está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula chegou ontem da África do Sul e passa o dia em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Não há ainda previsão de horário para a visita a Alencar, que seria submetido hoje a um cateterismo para avaliar melhor a possibilidade de uma isquemia cardíaca, segundo o boletim médico divulgado ontem.