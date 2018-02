Lula deve visitar Israel e palestinos no fim do ano, diz Amorim

O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou nesta quinta-feira, em Tel Aviv, que existe a possibilidade de uma visita do presidente Lula a Israel e aos territórios palestinos no final de 2008, quando está planejada uma nova cúpula entre os países árabes e da América do Sul. A cúpula será realizada no Catar, e Lula deverá aproveitar a oportunidade para visitar outros países do Oriente Médio, entre eles a Arábia Saudita, onde a visita do presidente brasileiro já está confirmada. O ministro Amorim encerrou nesta quinta-feira um giro pelo Oriente Médio, que incluiu Arábia Saudita, Síria, Jordânia, os territórios palestinos e Israel. Depois de se encontrar com os principais líderes da região, Amorim manifestou um "otimismo moderado" quanto ao processo de paz e apontou um aquecimento significativo nas relações do Brasil "com o conjunto da região". Janela de necessidade De acordo com Amorim, "agora existe não só uma janela de oportunidade como também uma janela de necessidade para avançar com o processo de paz". "É necessário avançar agora e aproveitar o engajamento do presidente Bush e da comunidade internacional no processo de paz", disse o ministro. "Seria uma lástima perder esta oportunidade, pois quando se interrompe um processo desse tipo, se leva muito tempo para poder recomeçar." "Tenho a convicção de que, de fato, todos estão interessados em avançar e não vejo os principais envolvidos desenvolvendo atividades de obstrução ou de desvio das questões principais, acrescentou. Depois de conversar com um dos principais negociadores palestinos, Saib Arikat, e com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, Amorim disse sentir que "há uma boa dinâmica, apesar da consciência da dificuldade dos problemas". "Ouvi tanto do lado da Palestina como da parte de Israel o mesmo comentário, sobre o bom contato que existe entre os principais líderes", contou o ministro. Brasil Amorim citou a participação do Brasil na Conferência de Paz em Annapolis, nos Estados Unidos, e da Conferência dos Países Doadores à Autoridade Palestina, em Paris, para apontar um crescente envolvimento do país no Oriente Médio. "O Brasil doou US$ 10 milhões, que já estão disponíveis, para desenvolver projetos, principalmente nas áreas da educação e da saúde, que tenham um impacto mais direto para a população palestina", afirmou. "Não somos um país rico, mas nossa contribuição é equivalente à da Russia, e é a maior entre os paises em desenvolvimento." Durante sua visita, Amorim também assinou, com a ministra do Exterior israelense Tzipi Livni, um protocolo executivo para um acordo cultural entre o Brasil e Israel, que determina um intercâmbio entre os dois países. Israel e o Brasil deverão colaborar em todos os setores artísticos e culturais, inclusive festivais de cinema, exposições de artes plásticas, dança, música e literatura. "Estamos muito interessados em enfatizar, cada vez mais, o aspecto da aproximação e da cooperação com todos os países desta região, que é fundamental para a paz mundial", disse o chanceler brasileiro. "O Oriente Médio e a América do Sul são duas grandes regiões de países em desenvolvimento e temos interesse em desenvolver a cooperação em todas as áreas", acrescentou. "Se fala muito da aliança entre civilizações, a atuação do Brasil no Oriente Médio é um exemplo concreto desta visão", concluiu o ministro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.