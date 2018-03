Lula deve ter alta pela manhã, segundo os médicos

O presidente já se preparava para embarcar rumo a Davos, na Suíça, onde receberia, nesta quinta-feira, o prêmio de Estadista Global do Fórum Econômico Mundial, quando o quadro de indisposição piorou. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é quem vai representar Lula em Davos.

Lula, que segundo sua assessoria reclamava de cansaço em razão do dia estafante na capital pernambucana durante intensa agenda em viagem oficial, passou mal após um jantar oferecido pelo governador de Pernambuco Eduardo Campos no Palácio do Campo das Princesas.

A pressão arterial de Lula estava em 18 por 12 no momento em que chegou ao hospital. O médico particular do presidente, Cléber Ferreira, acompanhou os exames feitos no presidente, que foi submetido a eletro e ecocardiograma, além de raio X do tórax e exame sanguíneo.

Segundo o médico particular de Lula, em todos os exames nada de anormal foi constatado. Não foi confirmado ainda se o presidente Lula virá para a capital paulista para passar por outros exames.