Lula deve se reunir com empresários do setor automotivo Os empresários do setor automotivo devem se encontrar nesta sexta-feira, 9, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar algumas reivindicações. A reunião ocorre antes do encontro de Lula com o presidente americano, George W. Bush, no terminal da Transpetro. Lula deve se reunir com os empresários no Caesar Park Hotel, em Guarulhos. Um dos assuntos abordados será a expansão da produção de etanol no País. "A padronização do etanol trará incentivos ao setor", disse o empresário José Carlos Pinheiro Neto. "Todos os dias sai uma novidade e a padronização facilitaria o desenvolvimento de veículos flex." A visita conjunta de Lula e Bush ao terminal da Transpetro faz parte das conversas que os líderes pretendem manter sobre a produção de etanol. Durante o encontro, Bush terá a oportunidade de ver como o álcool é armazenado, misturado e distribuído pela Petrobras para os postos de abastecimento do País. Uma das grandes reivindicações do governo brasileiro a Bush é a redução das taxas impostas ao etanol exportado para os EUA, em vigor desde o governo do ex-presidente Jimmy Carter. O Brasil paga o equivalente a R$ 0,30 por litro em função dessa taxação. No terminal da Transpetro, além de observar a mistura do álcool à gasolina, o presidente dos EUA poderá conferir também uma apresentação de automóveis com a tecnologia brasileira de motores flex. A General Motors (GM) apresentará dois modelos de sua montadora no Brasil. Petroleiros O sindicato dos petroleiros, filiado à Central Única dos Trablhadores (CUT), está programando um protesto contra a visita de Bush ao Brasil, durante sua presença no terminal da Transpetro. Como não terão acesso ao local, os petroleiros prometem inflar um balão de três metros de diâmetro - que possa ser visto por quem esteja participando da cerimônia - com os seguintes dizeres: "Fora, Bush!".