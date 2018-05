Lula deve sancionar lei eleitoral até amanhã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende sancionar até amanhã, quando embarca para a Europa, a lei eleitoral. Houve pedidos de veto a pelo menos dois artigos: que tratam do voto impresso e do voto em trânsito. Lula, no entanto, ainda estava analisando o assunto e pode defini-lo até hoje, já que cancelou a agenda que teria em São Paulo na terça-feira, para permanecer em Brasília definindo vários assuntos pendentes, entre eles, a lei eleitoral.