Lula deve saber em 1 mês se tumor teve fim

O exame que determinará se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva eliminou completamente o tumor em sua laringe só será realizado em quatro a seis semanas, segundo o oncologista Paulo Hoff, da equipe médica que trata o petista.

No sábado, 11, uma tomografia realizada no Hospital Sírio-Libanês não detectou sinais do tumor, mas o resultado - ainda que considerado "excelente" pelos médicos - não é conclusivo.

Em entrevista coletiva realizada a pedido de Lula, internado no hospital desde o sábado, os médicos ressaltaram que os exames não foram feitos com o objetivo de visualizar o tumor, e sim para verificar se o ex-presidente estava com inflamação nos pulmões, o que também não foi constatado.

"Na tomografia se tem a oportunidade de visualizar a garganta e vimos uma resposta muito boa", disse Hoff. Ele ressalvou, no entanto, que o exame apropriado para verificar a eliminação do tumor é uma endoscopia, que será realizada após o fim do tratamento de radioterapia ao qual o ex-presidente vem sendo submetido. "O exame foi muito favorável, mas não foi feito nesse sentido", destacou o médico.

Boletim médico divulgado neste domingo, 12, informou que o ex-presidente está "clinicamente bem" e que se submete a "tratamento fonoaudiológico e fisioterápico, hidratação endovenosa e assistência nutricional, alimentando-se por via oral".

Na entrevista coletiva, Hoff afirmou ainda que a endoscopia não pode ser feita antes por conta da inflamação da garganta, um dos sintomas do tratamento radioterápico.

A inflamação foi o motivo da internação de Lula, que estava fraco e com forte tosse. A decisão de interná-lo foi tomada por precaução, já que o monitoramento da evolução do estado de saúde é mais preciso no hospital.

Reação. "Esse tipo de impacto é absolutamente normal", afirmou o oncologista Artur Katz, se referindo à inflamação. "No caso do ex-presidente, essa reação está sendo até mais leve do que costuma ser, o que nos deixa muito felizes." De acordo com a equipe, a inflamação que Lula enfrenta poderá aumentar antes de começar a ceder.

Hoff disse que Lula está "animado e confiante no tratamento". Os médicos afirmaram que ainda não há previsão de alta e que o ex-presidente será avaliado diariamente . Lula deve retomar a radioterapia hoje e concluir até o final da semana o total planejado de 33 sessões. "Nós estamos nos 42 minutos do segundo tempo, e o jogo está a nosso favor", disse Katz. "Precisamos continuar jogando para continuar a vencer."