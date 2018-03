Lula deve receber alta no fim desta manhã

SÃO PAULO - A saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, prevista para o início da tarde, deve ser antecipada para o fim desta manhã. A informação é de integrantes da equipe médica que trata de Lula, internado ontem para iniciar a segunda etapa do tratamento de quimioterapia contra o câncer na laringe diagnosticado em outubro.

A previsão dos médicos, na noite de segunda-feira, era de que o ex-presidente almoçasse no hospital hoje, antes de receber alta. Lula, no entanto, teria pedido para voltar para casa mais cedo.

O ex-presidente está acompanhado da mulher, Marisa Letícia, e retornará ao seu apartamento em São Bernardo do Campo (SP), onde, desde que iniciou o tratamento, tem recebido visita de familiares e amigos. Até o fim da semana, já em casa, ele receberá doses de medicamentos quimioterápicos por meio de uma bomba de infusão ligada a um cateter inserido sob a pele abaixo do ombro direito.

Nos próximos dias, a equipe médica pretende insistir para que o ex-presidente saia mais de casa, se distraia mais e até despache na sede do Instituto Lula, na capital paulista. A melhora do humor, segundo os médicos, contribui para a recuperação do paciente.

A presidente Dilma Rousseff tem nas últimas semanas entrado em contato com a equipe médica para obter informações a respeito do quadro de saúde de Lula.