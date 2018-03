Lula deve passar por avaliação médica no fim de semana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar por um exame de saúde no fim de semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A previsão é de que Lula chegue, vindo do Recife, às 10h55 de hoje no Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e se desloque de helicóptero até o heliponto da Rolls-Royce Brasil, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. De lá, seguirá de carro para sua residência na cidade.