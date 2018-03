Lula deve ficar em São Bernardo do Campo até domingo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará o fim de semana descansando em São Bernardo do Campo, depois da crise de hipertensão que teve em Recife. Segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, Lula deve desembarcar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de lá seguirá de helicóptero para São Bernardo. Havia a expectativa de que ele poderia ir ao Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, mas a Secretaria de Imprensa já descartou essa possibilidade.